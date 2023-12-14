У росії оголосили у розшук главу української розвідки Кирила Буданова

https://racurs.ua/ua/n190330-u-rosiyi-ogolosyly-u-rozshuk-budanova.html

Ракурс

Московити оголосили у розшук начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенанта Кирила Буданова.

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Відповідна інформація з’явилася у базі даних МВС росії.

Раніше суд у Москві навесні 2023 року заочно заарештував Кирила Буданова. Тоді його звинуватили у створенні терористичного співтовариства (ч. 1 ст. 205.4 КК), теракті, вчиненому групою осіб (ч. 1 ст. 30 та пункт «а» ч. 2 ст. 205 КК), а також зберіганні зброї та вибухівки (ч.3 ст.222, ч. 3 ст.222.1 КК).

Який саме теракт мало на увазі слідство, у прес-службі суду не уточнювали. Джерела пропагандистської агенції ТАСС кажуть, що йдеться про вибух на Керченському мосту.

У картці Буданова не зазначено, в рамках якої саме кримінальної справи він оголошений у розшук.

Слідчий комітет рф на початку жовтня оголошував, що висунув заочні звинувачення у вчиненні терористичних актів чотирьом українським воєначальникам, включаючи Кирила Буданова. Слідчий комітет вважає їх причетними до атак дронів на російські об'єкти.

Раніше росіяни почали кримінальні справи стосовно багатьох українських чиновників, бізнесменів та військових. Російські суди заочно заарештовують фігурантів таких справ та оголошують у розшук. Українські правоохоронні органи, своєю чергою, розслідують справи щодо російських чиновників та військових, пов’язані зі злочинами, скоєними під час вторгнення.