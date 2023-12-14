Росіяни усю ніч збивали дрони, що летіли на Москву

https://racurs.ua/ua/n190329-rosiyany-vsu-nich-zbyvaly-drony-scho-letily-na-moskvu.html

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Росіяни заявили, що збили у ніч проти 14 грудня дев’ять українських безпілотників літакового типу.

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Міноборони рф каже, що дрони перехопили над Калузькою та Московською областями.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що вночі в Наро-Фомінському міському окрузі нібито відбили атаку двох безпілотників, які летіли до московитсьскої столиці. За його даними, руйнувань та постраждалих на місці падіння уламків дронів немає.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомляв, що засоби ППО збили один безпілотник на території Сухіничського району. Постраждалих та руйнування інфраструктури, за словами чиновника, також немає.

За даними телеграм-каналу «База», ймовірною метою дронів були військові частини у підмосковних Алабіно та Подільську, а також Володарська нафтобаза у Раменському районі.