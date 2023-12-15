Наслідки удару по рашистах у Маріуполі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n190366-mariupolska-chornobayivka-zsu-vdruge-vdaryly-po-razpolagie-okupantiv-video.html

Ракурс

У Маріуполі, тимчасово окупованому російськими загарбниками місті Донецької області, в ніч на сьогодні, 15 грудня, пролунав потужний вибух, який призвів до пожежі.

.

Відповідні фото та відео з’явилися у соцмережах.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі зазначив, що ЗСУ завдали удару по базі окупантів.

Така собі Маріупольська Чорнобаєвка. Це друга бавовна майже в одному самому міці. Перша була 7 вересня (тоді удар спричинив пожежу за комплексом «Порт-Сіті» та в районі бетонного мінізаводу — ред.), — зазначив Андрющенко. — Окупанти не навчились. Тому по розполагє та місцю зберігання техники прилетіло ще раз.

За його словами, окупанти очепили місце інциденту.

Швидкі пів-ночі вивозили поранених з Порт-Сіті. Тепер питання, як витягнути техніку «тихесенько», — розповів радник мера. — Хороше нагадування окупанту, що ніхто не відмовляється від повернення Маріуполя.

Андрющенко, опублікувавши відповідні відео, зазначив, що вибухів було два — у двох різних місцях влучання.

Перше відео з мігрантами — це той самий «бетонний завод». Перше влучання, — розповів він. — Друге — територія за Порт-Сіті, де окупанти розміщували техніку військову та частини систем ППО. Друге влучання.