Маріупольська Чорнобаївка — ЗСУ вдруге вдарили по «разполагє" окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190366-mariupolska-chornobayivka-zsu-vdruge-vdaryly-po-razpolagie-okupantiv-video.htmlРакурс
У Маріуполі, тимчасово окупованому російськими загарбниками місті Донецької області, в ніч на сьогодні, 15 грудня, пролунав потужний вибух, який призвів до пожежі.
Відповідні фото та відео з’явилися у соцмережах.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі зазначив, що ЗСУ завдали удару по базі окупантів.
Така собі Маріупольська Чорнобаєвка. Це друга бавовна майже в одному самому міці. Перша була 7 вересня (тоді удар спричинив пожежу за комплексом «Порт-Сіті» та в районі бетонного мінізаводу — ред.), — зазначив Андрющенко. — Окупанти не навчились. Тому по розполагє та місцю зберігання техники прилетіло ще раз.
За його словами, окупанти очепили місце інциденту.
Швидкі пів-ночі вивозили поранених з Порт-Сіті. Тепер питання, як витягнути техніку «тихесенько», — розповів радник мера. — Хороше нагадування окупанту, що ніхто не відмовляється від повернення Маріуполя.
Андрющенко, опублікувавши відповідні відео, зазначив, що вибухів було два — у двох різних місцях влучання.
Перше відео з мігрантами — це той самий «бетонний завод». Перше влучання, — розповів він. — Друге — територія за Порт-Сіті, де окупанти розміщували техніку військову та частини систем ППО. Друге влучання.
Саме через це багато плутанини щодо місця та наслідків. А наслідки гарні. Не дарма всі офіційні пропагандисти замовкли, а чатіки підчистили щодо наслідків, — додав радник мера.