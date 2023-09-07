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Вибухи пролунали у Маріуполі
Вибухи пролунали у Маріуполіhttps://racurs.ua/ua/n186982-vybuhy-prolunaly-u-mariupoli.htmlРакурс
Вибухи пролунали у Маріуполі та Маріупольському районі ввечері 6 вересня та вранці у четвер, виникла пожежа.
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Про це у Телеграм сьогодні повідомив радник мера тимчасово окупованого українського міста Петро Андрющенко.
Маріуполь. Дуже гучно. Два вибухи. Мангуш, — вказав Андрющенко.
Він додав, що після ранкових вибухів в Маріуполі та районі зафіксовано пожежу за ТРЦ Порт-Сіті та в районі бетонного міні-заводу.
З його слів, окупанти підняли авіацію з приморсько-ахтарського та ростовського напрямків в бік Запоріжжя.
Нагадаємо, 6 вересня в Маріупольському та Бердянському районах теж лунали вибухи.