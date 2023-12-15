Решение ЕС о 50 млрд. евро для Украины принципиально принято. Фото:

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Рішення Європейського Союзу про 50 млрд євро для України принципово ухвалене.

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Завершення всіх необхідних юридичних процедур відбудеться в січні 2024 року, що дозволить якнайшвидше отримати відповідне фінансування. Ці гроші спрямовуватимуться, зокрема, на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення та модернізацію України, а також прискорення інтеграції в ЄС. Про це 15 грудня повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

МЗС України вітає досягнення на саміті принципового рішення про створення Українського фонду (Ukraine Facility) розміром 50 млрд євро на 2024−2027 роки. Це чіткий сигнал, що фінансова підтримка України з боку Євросоюзу продовжиться, — зазначили у відомстві.

В МЗС закликали також якнайшвидше затвердити новий восьмий транш допомоги в межах Європейського фонду миру. Українські дипломати сподіваються, що союзники швидко узгодять всі механізми використання російських заморожених активів та спрямують їх на потреби України.

Видання Bloomberg поінформувало, що через вето премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана ці 50 млрд євро не закладуть у бюджет ЄС, але у Брюсселі мають резервний план. Очікується, що 26 держав-членів виділятимуть Україні по 1,5 млрд євро з 2024 року.

Нагадаємо, на саміті Євросоюзу в Брюсселі угорський прем'єр Віктор Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні від Євросоюзу обсягом 50 млрд євро. Однак президент Європейської ради Шарль Мішель висловив упевненість, що Україна все-одно отримає гроші.

Джерело: Bloomberg