Последствия взрыва в сельсовете Закарпатья. Фото: «Закарпатье 24»

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Підрив гранати у будівлі сільради на Закарпатті міг статися через «розпил» місцевого бюджету.

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Депутат Керецьківської сільської ради Сергій Батрин до сьогоднішнього інциденту, ймовірно, був обурений деякими бюджетними питаннями. До вибухів обранець вимагав, щоб було озвучено звіт щодо бюджету на 2023 рік, а потім вже ухвалювався фінансовий документ на 2024-й. Про це повідомило «Закарпаття 24» в Telegram із посиланням на джерела.

Одне з джерел розповіло, що Батрин конфліктував з іншими депутатами начебто щодо виділення під час повномасштабної війни надбавки сільському голові у розмірі 50% та щомісячної премії у 100% від окладу. ЗМІ припускає, що можливо це й обурило депутата. Спершу обранець навіть не захотів визнавати задовільною роботу очільника сільради.

Однак, як йдеться у повідомленні Telegram-каналу, колеги Батрина не прийняли його претензії та аргументи.

Чоловік вийшов ще з одним депутатом та повернувся сам через дві хвилини вже з трьома гранатами, які кинув на підлогу, — пише «Закарпаття 24».

Повідомляється, що раніше Сергій Батрин записав відео, на якому розповідав, як «розпилюють» місцевий бюджет, та закликав людей не бути байдужими й відстоювати свої права.

Тим часом в Національній поліції повідомили, що слідчі кваліфікували вибух у сільраді за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. А Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) ККУ, що є підслідністю СБУ.

Нагадаємо, 15 грудня в Закарпатській області в будівлі Керецьківської сільради прогриміли вибухи. З’ясувалося, що це місцевий депутат підірвав гранати під час засідання сесії. Внаслідок події постраждало 26 осіб, шестеро з яких у важкому стані. У реанімації перебуває й чоловіка, який підірвав гранати.

Джерело: «Закарпаття 24»