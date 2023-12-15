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Ракурс
На Закарпатті депутат сільради підірвав гранати, скріншот відео

Депутат сільради на Закарпатті підірвав гранати під час сесії (ВІДЕО)

15 гру 2023, 13:18
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На Закарпатті у будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району депутат під час сесії підірвав гранати.


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В результаті сам підривник загинув, ще 26 постраждали, з них шестеро — у важкому стані. Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпаття.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців сьогодні, 15 грудня, об 11.37.

На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.

Згодом у соцмережах з’явилося відео, котре показує момент інциденту. На ньому показано, як депутат, зайшовши до приміщення, де відбувалося засідання, вступає у суперечку, дістає дві гранати, котрі згодом кидає, після чого лунають кілька вибухів.

На Закарпатті депутат сільради підірвав гранати, скріншот відео

Джерело: Ракурс


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