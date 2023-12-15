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На Закарпатті депутат сільради підірвав гранати, скріншот відео
Депутат сільради на Закарпатті підірвав гранати під час сесії (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190371-deputat-silrady-na-zakarpatti-pidirvav-granaty-pid-chas-sesiyi-video.htmlРакурс
На Закарпатті у будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району депутат під час сесії підірвав гранати.
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В результаті сам підривник загинув, ще 26 постраждали, з них шестеро — у важкому стані. Про це повідомляє прес-служба поліції Закарпаття.
Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців сьогодні, 15 грудня, об 11.37.
На місці події працюють всі профільні служби, слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти. Тривають першочергові слідчі дії.
Згодом у соцмережах з’явилося відео, котре показує момент інциденту. На ньому показано, як депутат, зайшовши до приміщення, де відбувалося засідання, вступає у суперечку, дістає дві гранати, котрі згодом кидає, після чого лунають кілька вибухів.
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