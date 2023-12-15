Наслідки нічної «бавовни» у Маріуполі потрапили на відео

В ніч на 15 грудня у Маріуполі пролунали потужні вибухи, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n190370-naslidky-nichnoyi-bavovny-u-mariupoli-potrapyly-na-video.html

Ракурс

В окупованому Маріуполі в ніч на сьогодні, 15 грудня, пролунали потужні вибухи в місцях розташування російських загарбників.

.

Радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує наслідки цих інцидентів.

Нормальний таки котлован. Але, зверніть увагу на відсутність наслідків пожежі. Всі ж. бачили, як воно палало? А тут бачите? Ні. Мабуть, наслідки пожежі зникли разом з військовими та технікою. Наче й не було, — зазначив Андрющенко. — Продовжують просувати версію удару в цивільному будівництву, ага.

Також Андрющенко повідомив, що цивільні окупанти, які масово розселялись в таборі в районі «Порт-Сіті», де стався один із вибухів, після нічного інциденту масово збирають речі, розривають контракти та їдуть додому.