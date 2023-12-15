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Ракурс
В ніч на 15 грудня у Маріуполі пролунали потужні вибухи, скріншот відео

Наслідки нічної «бавовни» у Маріуполі потрапили на відео

15 гру 2023, 12:56
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В окупованому Маріуполі в ніч на сьогодні, 15 грудня, пролунали потужні вибухи в місцях розташування російських загарбників.


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Радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі опублікував відео, котре показує наслідки цих інцидентів.

Нормальний таки котлован. Але, зверніть увагу на відсутність наслідків пожежі. Всі ж. бачили, як воно палало? А тут бачите? Ні. Мабуть, наслідки пожежі зникли разом з військовими та технікою. Наче й не було, — зазначив Андрющенко. — Продовжують просувати версію удару в цивільному будівництву, ага.

Також Андрющенко повідомив, що цивільні окупанти, які масово розселялись в таборі в районі «Порт-Сіті», де стався один із вибухів, після нічного інциденту масово збирають речі, розривають контракти та їдуть додому.

Бажаючих доповнити команду крейсеру «Москва» цивільно-інженерним окупаційним корпусом чомусь немає, — зазначив Андрющенко. — Мабуть співпадіння (ніт), але саме тут живуть всі будівельники МінОборони. Які частково будуть «Невський», частково — укріплення навколо Маріуполя. Дрібниця, але приємно.

Джерело: Ракурс


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