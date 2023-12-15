Дональд Трамп. Фото:

https://racurs.ua/n190390-pri-prezidentstve-trampa-iz-belogo-doma-ischezla-sverhsekretnaya-papka-o-rossii-cnn.html

Ракурс

Папка із секретною інформацією про країну-агресора росію зникла з Білого дому.

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Сталося це в останні дні каденції Дональда Трампа. У цих документах містилися необроблені дані розвідки США та НАТО про російських агентів, інформація про збір даних щодо втручання Кремля у вибори американського президента у 2016 році, а також дані про джерела всієї цієї інформації. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на понад десяток джерел.

Зазначається, що інформація була надсекретна в високим рівнем доступу. Навіть членам Конгресу США дозволили побачити ці документи лише в штаб-квартирі ЦРУ. Ці записи не можна було забирати з собою, вони зберігалися у сейфі Ленглі.

Джерела зазначили, що востаннє надсекретну теку бачили в Білому домі, в останні дні президентського терміну Дональда Трампа. Саме тодішній глава США наказав привезти папку, щоб розсекретити низку документів, пов’язаних із розслідуванням втручання росії у вибори.

Папери ретельно вивчали під наглядом тодішнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуза. Доступ до інформації мали посадовці з відповідним допуском. Було зроблені кілька копій, які мали показати конгресменам-республіканцям та лояльним ЗМІ. Копії, зрештою, вилучили для додаткового погодження, а потім вони опинилися в Національному архіві.

CNN пише, що американський Мін’юст так і не опублікував розсекречені дані, попри наказ Трампа, а сама папка зникла. Американська розвідка дуже стурбована цим, бо ці дані можуть розкрити низку найбільших секретів США та їхніх союзників по НАТО. Джерела зазначають, що про зникнення паки взагалі не було б відомо, якби представники розвідки не звернулись у 2022 році до керівників сенатського комітету.

Нагадаємо, у жовтні в США суд почав розглядати справу про можливу дискваліфікацію Дональда Трампа з виборів президента. Там мають визначити, чи атака на Капітолій у січні 2021 року є підставою заборонити Трампу участь у президентських виборах 2024 року.

Джерело: CNN