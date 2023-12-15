Сельский председатель имеет право лично подписывать повестки. Фото:

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Сільський голова має право особисто підписувати повістки для військовозобов’язаних.

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Очільник сільради в Україні може не лише формувати повістки для чоловіків, але й погоджувати їх своїм підписом. Відповідні повноваження цих посадовців прописані у постанові № 352 Кабінету міністрів України. Про це міністр оборони України Рустем Умєров заявив у Львові на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президенті, повідомляє «Укрінформ».

Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету міністрів за номером 352, — зазначив він.

Міністр додав, що інші питання зараз опрацьовуються законодавчо й після ухвалення Верховною Радою рішення будуть озвучені.

На сайті Верховної Ради вказується, що постанова КМУ № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом» була прийнята 21 березня 2002 року. Останні зміни в постанову були внесені 30 травня 2023 року.

Як відомо, зараз існує три типи повісток. Першою є повістка для уточнення даних, яку вручають для оновлення інформації про військовозобов’язаних. Далі громадянину вручають повістку на проходження військово-лікарської комісії. Третьою та останньою повісткою є мобілізаційне розпорядження, яке вручається громадянину після проходження медкомісії, якщо його визнали придатним до служби в ЗСУ.

Нагадаємо, 7 грудня співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки здійснили рейд на оздоровчо-рекреаційний комплекс «Косино» в Закарпатській області.

В адміністрації закладу заявили, що військові не пред’явили документів, але погрожували автоматами працівникам. Відвідувачів вигнали на вулицю із саун і процедурних кабінетів, у тому числі дітей, жінок та пенсіонерів.

Джерело: «Укрінформ»