СБУ объявила в розыск главу РПЦ Кирилла. Фото: СБ Украины

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Ракурс

Патріарх Російської православної церкви Кирило (Володимир Гундяєв) оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

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Главу РПЦ внесли у розшукову базу за ініціативою Служби безпеки України. Гундяєв перебуває у розшуку з 11 листопада як «особа, яка переховується від органів досудового розслідування». Про це повідомляється на веб-сторінці Міністерства внутрішніх справ України.

Вказується, що Кирила звинувачують за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України. Також повідомляється, що російському патріарху вже обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, 4 листопада Служба безпеки України повідомила патріарху Російської православної церкви Кирилу (Володимиру Гундяєву) про підозру не лише за вищевказаною ч. 3 ст. 110, але й ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) та ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) ККУ.

Очільник РПЦ сприяв російській збройній агресії та заперечував воєнні злочини загарбників. Зокрема, зловмисник благословляв російських військових на війну та закликав вірян об'єднатися у війні проти України.

СБУ з’ясувала, що Гундяєв у своїх діях масово використовує підконтрольних йому представників Української православної церкви Московського патріархату в Україні.