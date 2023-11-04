Патріарх РПЦ Кирило отримав підозру. Фото: СБУ

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Патріарх Російської православної церкви Кирило (Володимир Гундяєв) отримав підозру від СБУ.

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Правоохоронці зібрали на нього доказову базу на очільника РПЦ, який сприяє російській збройній агресії та заперечує воєнні злочини загарбників. Гундяєв масово використовує підконтрольні йому релігійні громади російської церкви на території росії, а також представників Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Про це 4 листопада повідомила Служба безпеки України.

Зазначається, що у березні 2022 року на сайті РПЦ опубліковали матеріл про літургію, де клірик благословив командуючого росгвардії рф Золотова на війну проти України. А в лютого 2023 року на офіційному YouTube-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України.

Неодноразово глава РПЦ у коментарях російським ЗМІ підтримував агресивну політику кремля і закликав вірян об'єднатися у війні проти України. Експертиза, яку ініціювала СБУ, підтвердила факти злочинної діяльності клірика.

Гундяєву повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) та ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у жовтні Служба безпеки України повідомляла, що керівництво Російської православної церкви створює власні приватні військові компанії на території рф, котрі вербують та підготовлюють найманців для війни проти України.