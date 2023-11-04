США та ЄС почали обговорювати з Києвом тему переговорів з рф. Фото:

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Посадовці США та Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з російською федерацією.

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Одне з таких обговорень відбулось у жовтні на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Говорили про те, від чого Києву, ймовірно, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей з країною-агресором. Про це повідомив американський телеканал NBC News із посиланням на неназваних нинішніх і колишніх американських високопосадовців.

Медіа пише, що ці дискусії не лише відображають ситуацію на фронті в Україні, але й політичної ситуації у Європі та Сполучених Штатах. Зазначається, що обговорення теми мирних переговорів почалися на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців тим, що війна в Україні зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні.

Джерела розповіли телеканалу, що в американському уряді занепокоєні тим, що наскільки менше уваги громадськості привертає війна в Україні з моменту початку конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. У Вашингтоні та Європі побоюються, що така зміна може ускладнити отримання додаткової допомоги для України.

Також повідомляється, що у Києва буде час до кінця року або трохи більше часу до того, як розпочнуться більш термінові дискусії про мирні переговори. NBC News інформує, що чиновники США поділилися своїми думками щодо таких термінів з європейськими союзниками.

Джерела також зазначають, що у Білому домі не мають жодної інформації про те, що російський диктатор володимир путін готовий вести переговори з Україною.

У Вашингтоні не виключають, що президент рф може «перечекати Захід», або продовжувати воювати доти, доки США та їхні союзники не втратять підтримку фінансування України, або доки боротьба за постачання Києву зброї та боєприпасів не стане надто дорогою.

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ заявляли, що міністр оборони рф Сергій Шойгу під час візиту до Китаю 30 жовтня заявив про готовність до переговорів про «постконфліктне врегулювання кризи в Україні».

Джерело: NBC News