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Ракурс
Оленевод путіна шойгу знову захотів переговорів

Оленевод путіна Шойгу знову захотів переговорів

30 жов 2023, 21:05
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Міністр оборони рф Сергій Шойгу заявив про готовність до переговорів про «постконфліктне врегулювання кризи в Україні».


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Як передають пропагандистські ЗМІ, про це Шойгу сказав під час виступу на Пекінському оборонному форумі 30 жовтня.

За його словами, Москва готова до переговорів про «постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування» із Заходом". Втім, є умова — західні держави повинні «зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки росії».

Водночас Шойгу заявив, що умови для переговорів ще не створено.

Він цинічно закликав «об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн», щоб сформувати «справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки».

Джерело: Ракурс


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