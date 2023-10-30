Оленевод путина Шойгу снова захотел переговоров

https://racurs.ua/n188848-olenevod-putina-shoygu-snova-zahotel-peregovorov.html

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Міністр оборони рф Сергій Шойгу заявив про готовність до переговорів про «постконфліктне врегулювання кризи в Україні».

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Як передають пропагандистські ЗМІ, про це Шойгу сказав під час виступу на Пекінському оборонному форумі 30 жовтня.

За його словами, Москва готова до переговорів про «постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування» із Заходом". Втім, є умова — західні держави повинні «зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки росії».

Водночас Шойгу заявив, що умови для переговорів ще не створено.

Він цинічно закликав «об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн», щоб сформувати «справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки».