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Оленевод путина Шойгу снова захотел переговоров
Оленевод путина Шойгу снова захотел переговоровhttps://racurs.ua/n188848-olenevod-putina-shoygu-snova-zahotel-peregovorov.htmlРакурс
Міністр оборони рф Сергій Шойгу заявив про готовність до переговорів про «постконфліктне врегулювання кризи в Україні».
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Як передають пропагандистські ЗМІ, про це Шойгу сказав під час виступу на Пекінському оборонному форумі 30 жовтня.
За його словами, Москва готова до переговорів про «постконфліктне врегулювання кризи в Україні та про подальше співіснування» із Заходом". Втім, є умова — західні держави повинні «зупинитися у своєму прагненні стратегічної поразки росії».
Водночас Шойгу заявив, що умови для переговорів ще не створено.
Він цинічно закликав «об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн», щоб сформувати «справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки».
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