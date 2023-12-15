Прилет по нефтебазе произошел в оккупированном Донецке. Фото: Telegram-каналы

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Ракурс

Потужні вибухи прогриміли в окупованому Донецьку сьогодні ввечері, 15 грудня.

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Прильоти зафіксували в Будьонівському районі міста, там спалахнула нафтобаза. Місцеві Telegram-канали вже опублікували фото наслідків влучання.

Тим часом низка Telegram-каналів повідомляють про вибухи в Генічеському районі на окупованій Херсонщині, на півночі Криму, в Сімферопольському та Севастопольському районах.

Зазначається, що в центральній частині Севастополя було чутно кілька пусків реактивних бомбометів, після того у місті пролунав гучний вибух із району входу в головну бухту Севастополя.

Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомив про два вибухи в Джанкої. Там перекрили рух через однойменний пункт пропуску.

А так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв повідомив про нібито збитий безпілотник та про «відсутність» руйнувань.

Нагадаємо, 15 грудня низка вибухів прогриміла в російському Курську. Представники влади регіону пояснили ситуацію роботою ППО та заявили про нібито збиття чотирьох дронів.