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Ракурс
Приліт по нафтобазі стався в окупованому Донецьку. Фото: Telegram-канали

Вибухи прогриміли в Донецьку та в Криму, є влучання (ФОТО)

15 гру 2023, 21:05
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Потужні вибухи прогриміли в окупованому Донецьку сьогодні ввечері, 15 грудня.


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Прильоти зафіксували в Будьонівському районі міста, там спалахнула нафтобаза. Місцеві Telegram-канали вже опублікували фото наслідків влучання.

Приліт по нафтобазі стався в окупованому Донецьку. Фото: Telegram-канали

Приліт по нафтобазі стався в окупованому Донецьку. Фото: Telegram-канали

Тим часом низка Telegram-каналів повідомляють про вибухи в Генічеському районі на окупованій Херсонщині, на півночі Криму, в Сімферопольському та Севастопольському районах.

Зазначається, що в центральній частині Севастополя було чутно кілька пусків реактивних бомбометів, після того у місті пролунав гучний вибух із району входу в головну бухту Севастополя.

Телеграм-канал «Кримський вітер» повідомив про два вибухи в Джанкої. Там перекрили рух через однойменний пункт пропуску.

А так званий губернатор Севастополя Михайло Розважаєв повідомив про нібито збитий безпілотник та про «відсутність» руйнувань.

Нагадаємо, 15 грудня низка вибухів прогриміла в російському Курську. Представники влади регіону пояснили ситуацію роботою ППО та заявили про нібито збиття чотирьох дронів.

Джерело: Ракурс


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