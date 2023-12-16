Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году - Welt

https://racurs.ua/n190397-ukraina-planiruet-novoe-kontrnastuplenie-v-2024-godu-welt.html

Ракурс

Україна може провести новий контрнаступ у 2024 році.

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Про це пише німецький журнал Die Welt.

На думку військового експерта Ніко Ланґе, відправною точкою може стати плацдарм на лівому березі Дніпра на Херсонщині, звідки до Криму, як пише видання, 60 км (якщо точніше, то 69 км).

Маючи підтримку з повітря — західні винищувачі, гелікоптери та дрони — Україна могла б наступати на цій ділянці, оскільки тут росія не має таких укріплень, які побудовані в Запорізькій області.

Welt пише, що Україна зберегла 95% поставленої Заходом бронетехніки, оскільки вчасно змінила стратегію під час літнього контрнаступу (проти нього, як вважає журнал, спочатку виступав Залужний).

За інформацією видання, Україна передала США список побажань щодо озброєння, куди входять ударні вертольоти Black Hawk та Apache, винищувачі F-16 та F-18, ракетні комплекси, танки Abrams, БПЛА та боєприпаси.

Одночасно на півдні ЗСУ утримують плацдарм на лівому березі Дніпра. Звідти до «ахіллесової п’яти» росіян, Криму — лише 60 км. Ця позиція може стати відправною точкою для майбутніх дій: маючи винищувачі, гелікоптери та дрони, Україна могла б підтримати наступ.

У статті Welt наголошується, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не був прихильником початку літнього наступу, а швидкий прорив був неможливим, тому зміна стратегії стала розумним ходом і допомогла виграти важливий час.