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Украина возвращает детей с оккупированных территорий, фото: Дмитрий Лубинец

Украина вернула еще троих детей из рф и ВОТ (ФОТО)

16 дек 2023, 18:44
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Україна за посередництва Катару повернула з росії та тимчасово окупованих територій ще трьох дітей, які невдовзі возз'єднаються зі своїми родинами.


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Про це сьогодні, 16 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,

Зазначається, що:

  • хлопчика 2008 року народження і дівчинку 2011-го вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій Херсонської області, братик з сестричкою вже поряд зі своєю мамою;
  • хлопчик 2011 року народження вже теж поряд зі своєю мамою. За сприяння Офіс Омбудсмана України мама його забрала на території Грузії. Хлопець прагнув повернутися в Україну з РФ до матері, після того, як його батько вивіз без дозволу.

Україна повертає дітей з окупованих територій, фото: Дмитро Лубінець

Кожне повернення — окрема історія і спецоперація над якою працюють люди. І їх мета — повернути всіх дітей на Батьківщину, — наголосив Лубінець. — Дякую всім, хто допомагає це робити. Ми будемо боротись за кожну українську дитину і повернемо всіх.

Омбудсмен наголосив, що в разі зникнення дітей слід обов’язково повідомляти про цей факт Нацполіції за номером 102.

Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на рф, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити Офіс Омбудсмана України. Наші контакти: гаряча лінія 0 800 50 17 20 — у межах України, 044 299 74 08 — для дзвінків з-за кордону, електронна адреса — [email protected], — зазначив він.

Источник: Ракурс


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