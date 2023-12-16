Украина возвращает детей с оккупированных территорий, фото: Дмитрий Лубинец

https://racurs.ua/n190415-ukraina-vernula-esche-troih-detey-iz-rf-i-vot-foto.html

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Україна за посередництва Катару повернула з росії та тимчасово окупованих територій ще трьох дітей, які невдовзі возз'єднаються зі своїми родинами.

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Про це сьогодні, 16 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець,

Зазначається, що:

хлопчика 2008 року народження і дівчинку 2011-го вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій Херсонської області, братик з сестричкою вже поряд зі своєю мамою;

хлопчик 2011 року народження вже теж поряд зі своєю мамою. За сприяння Офіс Омбудсмана України мама його забрала на території Грузії. Хлопець прагнув повернутися в Україну з РФ до матері, після того, як його батько вивіз без дозволу.

Кожне повернення — окрема історія і спецоперація над якою працюють люди. І їх мета — повернути всіх дітей на Батьківщину, — наголосив Лубінець. — Дякую всім, хто допомагає це робити. Ми будемо боротись за кожну українську дитину і повернемо всіх.

Омбудсмен наголосив, що в разі зникнення дітей слід обов’язково повідомляти про цей факт Нацполіції за номером 102.