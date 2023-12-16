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Литва передала Украине новую партию военной помощи, фото: LRT.lt

Новую партию военной помощи Украине передала Литва

16 дек 2023, 18:20
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Литва вчора, 15 грудня, передала Україні нову партію військової допомоги.


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Про це повідомляє видання LRT. lt з посиланням на Міністерство оборони Литви.

Зазначається, що збройні сили Литви відправили в Україну:

  • кілька мільйонів набоїв;
  • кілька тисяч снарядів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності;
  • близько тисячі розкладних ліжок.

Ми чуємо термінові прохання України і продовжуємо надавати допомогу відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те саме, — наголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Зазначається, що, крім регулярного передання військової техніки, Литва також активно навчає українських військовослужбовців, надає медичне лікування та реабілітацію, консультації експертів і виділяє кошти в міжнародні фонди для України.

На період 2024−2026 років Литва виділила Україні пакет військової допомоги в розмірі 200 млн євро.

Джерело: LRT. lt

Источник: Ракурс


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