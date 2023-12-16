Нову партію військової допомоги Україні передала Литва

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Литва передала Україні нову партію військової допомоги, фото: LRT.lt
Нову партію військової допомоги Україні передала Литваhttps://racurs.ua/ua/n190414-novu-partiu-viyskovoyi-dopomogy-ukrayini-peredala-lytva.htmlРакурс
Литва вчора, 15 грудня, передала Україні нову партію військової допомоги.
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Про це повідомляє видання LRT. lt з посиланням на Міністерство оборони Литви.
Зазначається, що збройні сили Литви відправили в Україну:
- кілька мільйонів набоїв;
- кілька тисяч снарядів для переносних протитанкових гранатометів малої дальності;
- близько тисячі розкладних ліжок.
Ми чуємо термінові прохання України і продовжуємо надавати допомогу відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те саме, — наголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Зазначається, що, крім регулярного передання військової техніки, Литва також активно навчає українських військовослужбовців, надає медичне лікування та реабілітацію, консультації експертів і виділяє кошти в міжнародні фонди для України.
На період 2024−2026 років Литва виділила Україні пакет військової допомоги в розмірі 200 млн євро.
Джерело: LRT. lt
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