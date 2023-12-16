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Російські загарбники грабують захоплені промислові об’єкти, фото: ЦНС
Окупанти грабують захоплені промислові об'єкти Запоріжжя — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n190413-okupanty-grabuut-zahopleni-promyslovi-obiekty-zaporijjya-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники продовжують грабувати промислові об'єкти.
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Зокрема, із заводів вивозять лом й відправляють до рф через порт у Бердянську. Грабіж відбувається «підрядниками» під наглядом солдатів зс рф. Про це сьогодні, 16 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спртиву.
Це і є справжня мета окупації — ресурси, грабіж ат мародерство з подальшим нав’язуванням «російської культури», переписування історії та знищення самоідентифікації місцевого населення, — наголошують у ЦНС і закликають місцевих жителів надавати інформацію про ворога, саботувати його ініціативи й співпрацювати з Силами оборони для пришвидшення деокупації.
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