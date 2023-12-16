Российские захватчики грабят захваченные промышленные объекты, фото: ЦНС

https://racurs.ua/n190413-okkupanty-grabyat-zahvachennye-promyshlennye-obekty-zaporojya-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники продовжують грабувати промислові об'єкти.

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Зокрема, із заводів вивозять лом й відправляють до рф через порт у Бердянську. Грабіж відбувається «підрядниками» під наглядом солдатів зс рф. Про це сьогодні, 16 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спртиву.