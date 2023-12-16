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Ракурс
Последствия российских обстрелов Херсона, скриншот видео

Последствия ночных обстрелов Херсона показали в МВА (ВИДЕО)

16 дек 2023, 17:33
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 грудня, завдали удару по житлових кварталах Херсона. Один зі снарядів уразив багатоквартирний будинок.


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Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі опублікував відео з наслідками обстрілів.

Кожен ворожий снаряд, навіть якщо прямо не влучає, все одно приносить дуже багато шкоди, — наголосив він. — У Херсоні залишається все менше цілих будинків.

Крім того, цієї ночі рашисти запускали «шахеди», ціллю яких стали цивільні будівлі.

Зокрема, уламками збитих дронів було пошкоджено лікарню в селі Степанівка, де в той час перебували патрульні та працівники медзакладу. Відео моменту удару на своїй Фейсбук-сторінці опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Білошицький.

Внаслідок обстрілів пошкоджений службовий автомобіль та, на щастя, без втрат серед особового складу, — зазначив він. — Однак, під час проведення евакуації пацієнтів в бомбосховище, травм зазнав лікар медзакладу. У нього діагностовано вибухову травму та вогнепально-осколкове поранення гомілки.

Источник: Ракурс


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