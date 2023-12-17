ВСУ отразили почти 80 штурмов. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n190425-vsu-otrazili-pochti-80-shturmov-vrag-nastupaet-na-shesti-napravleniyah-genshtab.html

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Бойові дії на фронті в Україні не припиняються — упродовж 16 грудня відбулось 89 бойових зіткнень.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 14 атак ворога біля Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. А на Лиманському напрямку, в районі Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Донецької області, було зупинено шість атак противника. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 17 грудня.

Ще 12 атак були відбиті на Бахмутському напрямку, бо ворог намагався просунутися поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. А на Авдіївському напрямку було відбито 17 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак в районах Невельського та Первомайського Донецької області.

У Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки на Мар’їнському напрямку ЗСУ зупинили 12 атак росіян. Наступав ворог і на Запорізькому напрямку — Сили оборони відбили 12 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

А на Мелітопольському напрямку росіяни завдають загарбникам втрат в живій силі та техніці та виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські захисники продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Дніпра та ведуть контрбатарейну боротьбу.

Вчора авіація Повітряних сил завдала ударів по 21 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, два засоби ППО, 13 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів противника.

Нагадаємо, німецька газета Bild повідомила, що Україна змінила стратегію, відмовившись від пріоритету у відвоюванні окупованих територій. Зазначається, що начебто зараз пріоритетом є знищення якомога більшої кількості російських солдатів з мінімальними втратами в українській армії.