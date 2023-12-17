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Украинские киберспециалисты атаковали ряд российских сайтов

Украинские киберспециалисты атаковали 15 сайтов российских предприятий — СтратКом

17 дек 2023, 18:00
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Українські кіберфахівці до Дня російських ракетних військ стратегічного призначення, котрий припадає на 17 грудня, атакували 15 сайтів підприємств, які беруть участь в інженерному забезпеченні військ рф (виготовлення будівель і постачання деревини).


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ.

Також виконано проникнення в мережу і дефейс сайту тепломережі міста Чебоксари — столиці Чуваської республіки, — додали у СтратКомі.

Источник: Ракурс


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