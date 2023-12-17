Українські кіберфахівці атакували низку російських сайтів

https://racurs.ua/ua/n190441-ukrayinski-kiberfahivci-atakuvaly-15-saytiv-rosiyskyh-pidpryiemstv-stratkom.html

Ракурс

Українські кіберфахівці до Дня російських ракетних військ стратегічного призначення, котрий припадає на 17 грудня, атакували 15 сайтів підприємств, які беруть участь в інженерному забезпеченні військ рф (виготовлення будівель і постачання деревини).

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ.