Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українські кіберфахівці атакували низку російських сайтів

Українські кіберфахівці атакували 15 сайтів російських підприємств — СтратКом

17 гру 2023, 18:00
999

Українські кіберфахівці до Дня російських ракетних військ стратегічного призначення, котрий припадає на 17 грудня, атакували 15 сайтів підприємств, які беруть участь в інженерному забезпеченні військ рф (виготовлення будівель і постачання деревини).


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ.

Також виконано проникнення в мережу і дефейс сайту тепломережі міста Чебоксари — столиці Чуваської республіки, — додали у СтратКомі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів