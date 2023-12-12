СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями через кібератаку на "Київстар"

https://racurs.ua/ua/n190268-ataka-na-kyyivstar-sbu-vidkryla-kryminalne-provadjennya-za-vismoma-stattyamy.html

Ракурс

СБУ відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями через кібератаку на «Київстар».

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Серед них посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, держзрада та диверсія.

За однією із версій слідчих СБУ, за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф, повідомила пресслужба СБУ.

Терміни відновлення роботи сервісів «Київстару» остаточно не зрозумілі. За словами гендиректора компанії, хакерська атака була дуже потужною — частина віртуальної ІТ-інфраструктури зруйнована. «Київстар» обіцяє надати компенсацію абонентам, які не мали зв’язку або не могли скористатися сервісами оператора.

У «Київстар» повідомили «Ракурс», що вранці 12 грудня мережа зв’язку компанії стала мішенню потужної хакерської атаки, що стала причиною технічного збою, у результаті якого тимчасово недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет.

Для фіксації обставин та наслідків протиправних дій з втручання у діяльність мережі Київстару, оператор залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб, які наразі працюють в офісі компанії.

Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані. На цей час фахівці оператора працюють над усуненням наслідків хакерської атаки для якнайскорішого відновлення зв’язку та надання сервісів.

«Київстар» обов’язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв’язку або не могли скористатися сервісами оператора. Компанія перепросила в абонентів за тимчасові незручності.