Противники кремлевского режима совершили атаку на Белгородщине, фото: Google Maps

https://racurs.ua/n190446-na-belgorodschine-unichtojen-opornyy-punkt-rossiyskih-voysk-gur.html

Ракурс

У Бєлгородській області рф поблизу населеного пункту Тєрєбрєно, сьогодні, 17 шрудня, сталися бойові зіткнення.

.

Про це повідомляє прес-служба Головного розвідувального управління Міноборони України.

Внаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму на бєлгородщині, знищено взводний опорний пункт російських військ, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що несподіваний напад на позиції підрозділів російської армії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону.

Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах, — зазначають у ГУР.

Губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков сьогодні близько 13-ї години повідомляв про «стрілецький бій із противником» в районі села Тєрєбрєно Красноярузького району.