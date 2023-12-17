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Противники кремлівського режиму здійснили атаку на Бєлгородщині, фото: Google Maps
На Бєлгородщині знищено опорний пункт російських військ — ГУРhttps://racurs.ua/ua/n190446-na-bielgorodschyni-znyscheno-opornyy-punkt-rosiyskyh-viysk-gur.htmlРакурс
У Бєлгородській області рф поблизу населеного пункту Тєрєбрєно, сьогодні, 17 шрудня, сталися бойові зіткнення.
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Про це повідомляє прес-служба Головного розвідувального управління Міноборони України.
Внаслідок атаки, яку здійснили противники кремлівського режиму на бєлгородщині, знищено взводний опорний пункт російських військ, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що несподіваний напад на позиції підрозділів російської армії викликав панічну реакцію серед особового складу місцевого гарнізону.
Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах, — зазначають у ГУР.
Губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков сьогодні близько 13-ї години повідомляв про «стрілецький бій із противником» в районі села Тєрєбрєно Красноярузького району.
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