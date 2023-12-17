Польские перевозчики с 18 декабря планируют возобновить блокировку границы

Польские перевозчики планируют усилить блокировку границы с Украиной, фото: Polske Radio Lublin

https://racurs.ua/n190445-polskie-perevozchiki-s-18-dekabrya-planiruut-vozobnovit-blokirovku-granicy.html

Ракурс

Польські перевізники анонсували проведення нової акції протесту на кордоні з Україною в районі Дорогуська, яка розпочнеться завтра, 18 грудня, о 15.00.

.

Про це польське видання RMF 24.

Зазначається, що наразі на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» скупчилася черга з понад 2 тис. українських вантажівок.

Пропускна спроможність пункту пропуску становить близько 650 вантажівок на добу. Тож неважко підрахувати, що в черзі застрягне приблизно вдвічі більше водіїв, ніж під час попередньої акції протесту, — зазначає видання.

При цьому один із лідерів протесту Павел Озігала заявив, що блокада кордону може тривати навіть до 8 березня.

У Польщі місцеві перевізники з 6 листопада польські перевізники розпочали проводити акції з блокування кордону на трьох напрямках. 22 листопада також було заблоковано пункт пропуску «Медика — Шегині».

11 грудня стало відомо про розблокування пункту пропуску «Яготин — Дорогуськ» за рішенням бурмістра гміни Дорогуськ Войцеха Сави, який не погодився на такий протест. Проте згодом окружний суд у Любліні, розглянувши апеляцію польських перевізників, скасував це рішення.

Джерело: RMF 24