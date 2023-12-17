Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне продолжают обстреливать Никополь, фото: Сергей Лысак

Рашисты несколько раз атаковали Никополь дронами и артиллерией — поврежден инфраструктурный объект

17 дек 2023, 19:39
999

Російські загарбники протягом дня тричі атакували Нікополь дронами-камікадзе та двічі скеровували на місто важку артилерію.


.

В результаті пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Про це сьогодні, 17 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Минулося без загиблих та постраждалих, — зазначив він.

Крім того, вночі агресор двічі бив по Нікопольщині — потерпали від ворожої артилерії районний центр і Покровська сільська громада. Люди внаслідок цих обстрілів не постраждали.

Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь, фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, в ОК «Південь» нещодавно пояснили, чому після нічної атаки дронів-камікадзе по Одещині виникли значні руйнування.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров