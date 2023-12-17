Рашисты несколько раз атаковали Никополь дронами и артиллерией — поврежден инфраструктурный объект

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Россияне продолжают обстреливать Никополь, фото: Сергей Лысак
Рашисты несколько раз атаковали Никополь дронами и артиллерией — поврежден инфраструктурный объектhttps://racurs.ua/n190444-rashisty-neskolko-raz-atakovali-nikopol-dronami-i-artilleriey-povrejden-infrastrukturnyy-obekt.htmlРакурс
Російські загарбники протягом дня тричі атакували Нікополь дронами-камікадзе та двічі скеровували на місто важку артилерію.
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В результаті пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Про це сьогодні, 17 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Минулося без загиблих та постраждалих, — зазначив він.
Крім того, вночі агресор двічі бив по Нікопольщині — потерпали від ворожої артилерії районний центр і Покровська сільська громада. Люди внаслідок цих обстрілів не постраждали.
Нагадаємо, в ОК «Південь» нещодавно пояснили, чому після нічної атаки дронів-камікадзе по Одещині виникли значні руйнування.
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