Рашисты несколько раз атаковали Никополь дронами и артиллерией — поврежден инфраструктурный объект

Россияне продолжают обстреливать Никополь, фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n190444-rashisty-neskolko-raz-atakovali-nikopol-dronami-i-artilleriey-povrejden-infrastrukturnyy-obekt.html

Ракурс

Російські загарбники протягом дня тричі атакували Нікополь дронами-камікадзе та двічі скеровували на місто важку артилерію.

.

В результаті пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Про це сьогодні, 17 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Минулося без загиблих та постраждалих, — зазначив він.

Крім того, вночі агресор двічі бив по Нікопольщині — потерпали від ворожої артилерії районний центр і Покровська сільська громада. Люди внаслідок цих обстрілів не постраждали.

Нагадаємо, в ОК «Південь» нещодавно пояснили, чому після нічної атаки дронів-камікадзе по Одещині виникли значні руйнування.