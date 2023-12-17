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Ракурс
Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь, фото: Сергій Лисак

Рашисти кілька разів атакували Нікополь дронами та артилерією — пошкоджено інфраструктурний обʼєкт

17 гру 2023, 19:39
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Російські загарбники протягом дня тричі атакували Нікополь дронами-камікадзе та двічі скеровували на місто важку артилерію.


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В результаті пошкоджений інфраструктурний обʼєкт. Про це сьогодні, 17 грудня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Минулося без загиблих та постраждалих, — зазначив він.

Крім того, вночі агресор двічі бив по Нікопольщині — потерпали від ворожої артилерії районний центр і Покровська сільська громада. Люди внаслідок цих обстрілів не постраждали.

Росіяни продовжують обстрілювати Нікополь, фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, в ОК «Південь» нещодавно пояснили, чому після нічної атаки дронів-камікадзе по Одещині виникли значні руйнування.

Джерело: Ракурс


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