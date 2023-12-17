Причины значительных разрушений в результате атаки дронов по Одесщине назвали в ОК «Юг»

Последствия российской воздушной атаки, фото: «Укринформ»

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В Оперативному командуванні «Південь» пояснили значні руйнування, які виникли після атаки дронів по Одещині, здійсненої в ніч на сьогодні, 17 грудня.

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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на очільницю об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк.

За словами Гуменюк, дрон типу Shahed-136 несе бойову частину до 40 кг та має легкозаймисте пальне — саме тому пошкодження домівок та прилеглих вулиць досить масштабні:

був вибух в одному з житлових будинків, ударною хвилею пошкоджені ще багато будинків;

уламки розліталися на дуже велику відстань, тому виникли пожежі в кількох місцях. Площа пожеж була досить великою — понад 400 кв. м загалом.

Зазначається, що постраждалим, які перебували в епіцентрі події та потребували медичної допомоги, її надали, на місці працювали психологи.

Також стала відома особа загиблого через ворожу атаку — це 54-річний Дмитро Іваниця, син професора-мікробіолога, проректора з наукової роботи Одеського національного університету імені Мечникова Володимира Іваниці.

Джерело: «Укрінформ»