Последствия падения дронов. Фото: Одесская ОВА

https://racurs.ua/n190422-rossiya-snova-atakovala-ukrainu-desyatkami-shahedov-est-pogibshiy-foto.html

Ракурс

Масована атака «Шахедів» відбулася по території України у ніч на 17 листопада.

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У ніч на 17 листопада окупаційна армія атакувала крилатою ракетою «Іскандер-К» та керованою авіаційною ракетою Х-59, які випустили з окупованої території Херсонщини та Криму. Також з кримського району Чауда та з Приморсько-Ахтарська в росії були запущені 20 дронів-камікадзе. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття атаки з повітря були залучені зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони. Захисники зуміли знищити 20 ударних безпілотників типу «Shahed» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. А крилата ракета «Іскандер-К» не досягла своєї мети. Повітряні цілі були приземлені у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

У Силах оборони півдня повідомили, що про знищення 16 БПЛА. Однак під час бойової роботи українських військових один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі і вибухнув. Вибухова хвиля пошкодила будинки навколо, ангар з майном приватної спортивної установи. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Загинула одна особа.

Нагадаємо, у ніч проти 16 грудня росіяни атакували Україну 31 «шахедом», але ППО зуміла збити 30 безпілотників. Збили дрони в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

Зокрема, Київ ворог атакував групами, хвилями та з різних напрямків. Це була шоста російська атака на столицю в грудні.