Цієї ночі сили ППО знищили 30 з 31 «Шахедів»

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У ніч проти 16 грудня росіяни атакували Україну 31 «шахедом». Наша ППО збила 30 БПЛА.

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Ворог атакував з трьох напрямків — Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ (рф.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил ти Сил оборони України.

Збили дрони в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

«Шахеди» вночі атакували Київ. Атака була групами, хвилями і з різних напрямків Ворог наче повернувся до тактики зразка травня 2023 року. Тоді рашисти постійно змінювали, комбінували, чергували види і типи засобів повітряного ураження, — повідомили в КМВА. Від роботи ППО та падіння уламків в місті ніхто не постраждав. Це вже шоста російська атака на Київ у грудні. Загалом у Київській та Чернігівській області вночі наші захисники знищили усі 14 шахедів, якими атакував ворог.

З них вісім дронів збили мобільні вогневі групи, озброєні великокаліберними кулеметами, переносними зенітно-ракетними комплексами та зенітними гарматами, повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Північ» генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Вночі на півдні України збили 12 шахедів: дев’ять на Херсонщині, два на Миколаївщині, один на Вінниччині.

Влучань не допущено. Уламками збитих БпЛА пошкоджено адмінбудівлю і медичний заклад в Херсонському районі. Постраждалих нема, інформують Сили оборони Півдня.