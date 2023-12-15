Литва надала Україні нову військову допомогу. Фото:

https://racurs.ua/ua/n190391-lytva-nadala-ukrayini-velyku-kilkist-boieprypasiv-scho-otrymaut-zsu.html

Ракурс

Нову військову допомогу отримала Україна від Литви.

.

У новій партії, які Вільнюс передав Києву, містяться кілька мільйонів патронів та кілька тисяч боєприпасів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності. До пакету також увійшли близько тисячі складних розкладачок. Допомога була виділена зі складів Збройних сил Литви, повідомила прес-служба литовського Міністерства оборони.

Ми чуємо настійні прохання України і продовжуємо надавати підтримку відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те саме, — заявив очільник оборонного відомства Арвідас Анушаускас.

Зазначається, що литовська влада розробила довгостроковий план підтримки України. Зокрема, упродовж найближчих трьох років ЗСУ отримають пакет військової допомоги в розмірі 200 млн євро.

Нагадаємо, 14 грудня Естонія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на суму 80 млн євро. ЗСУ планують передати протитанкові ракети Javelin, різні транспортні засоби та судна, кулемети та боєприпаси до стрілецької зброї й водолазне спорядження.