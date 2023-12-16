Еще один украинский дальнобойщик умер на границе с Польшей

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У Польщі перед пунктом пропуску «Краківець — Корчова» стало зле українському далекобійнику, згодом чоловік помер.
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Про це повідомляє «Факти ICTV».
Також про смерть водія повідомляє «Суспільне» з посиланням на віце-президента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна.
Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки мені не відомо, з якої він компанії, — зазначив Балін.
Раніше у черзі на кордоні, котра виникла, яка виникла через блокаду польських перевізників, вже померли два українські водії:
- 11 листопада на паркуванні неподалік пункту пропуску «Дорогуськ — Ягодин» помер 54-річний водій вантажівки з України;
- в ніч на 23 листопада на паркінгу біля Корчової помер 56-річний український водій, який чекав на перетин кордону.
Джерело: «Факти ICTV», «Суспільне»
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