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Ракурс
На оккупированном Запорожье не хватает 70% медперсонала, фото: РИА «Мелитополь»

Оккупированное Запорожье покинули 70% медперсонала

16 дек 2023, 20:59
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області від російських «визволителів» втекли 70% медперсоналу.


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Загалом регіон потребує 1,3 тис. фахівців, оскільки більшість місцевих покинули регіон й відмовились співпрацювати з ворогом. При цьому більшість цивільних лікарень ворог переобладнав під потреби своєї армії. Про це сьогодні, 16 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Відтак окупанти вимушені завозити гастролерів з рф аби ті обслуговували поранених окупантів. також російські лікарі залучаються до «медоглядів», які необхідні окупантам для легалізації депортації населення, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що місцевих жителів на ТОТ лікують за залишковим принципом, а з 1 січня 2024 року українцям взагалі буде відмовлено в лікуванні, оскільки переважно вони відмовляються отримувати паспорт рф.

Центр національного спротиву закликає не співпрацювати з окупаційною адміністрацією та повідомляти про зрадників у наш спеціальний чат-бот у Telegram. Анонімність звернень гарантована, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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