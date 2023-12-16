Окуповане Запоріжжя залишили 70% медперсоналу

Окуповане Запоріжжя залишили 70% медперсоналуhttps://racurs.ua/ua/n190419-okupovane-zaporijjya-zalyshyly-70-medpersonalu.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області від російських «визволителів» втекли 70% медперсоналу.
Загалом регіон потребує 1,3 тис. фахівців, оскільки більшість місцевих покинули регіон й відмовились співпрацювати з ворогом. При цьому більшість цивільних лікарень ворог переобладнав під потреби своєї армії. Про це сьогодні, 16 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Відтак окупанти вимушені завозити гастролерів з рф аби ті обслуговували поранених окупантів. також російські лікарі залучаються до «медоглядів», які необхідні окупантам для легалізації депортації населення, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що місцевих жителів на ТОТ лікують за залишковим принципом, а з 1 січня 2024 року українцям взагалі буде відмовлено в лікуванні, оскільки переважно вони відмовляються отримувати паспорт рф.
Центр національного спротиву закликає не співпрацювати з окупаційною адміністрацією та повідомляти про зрадників у наш спеціальний чат-бот у Telegram. Анонімність звернень гарантована, — наголошують у ЦНС.