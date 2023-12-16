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Захисники України FPV-дроном влучили БТР рашистів, які на броні перевозив піхоту.
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Відповідне відео сьогодні, 16 грудня, опубліковане у Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.
Спільна робота операторів БПЛА 97 батальйону 60 Інгулецької омбр та 21 омбр — вдале влучання у рашиків та БТР FPV-дроном, — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталася ця подія, не уточнюється.
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