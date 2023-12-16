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Загибель рашиста, скріншот відео
На Херсонщині рашист загинув внаслідок невмілого пострілу з гранатомета (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190410-na-hersonschyni-rashyst-zagynuv-vnaslidok-nevmilogo-postrilu-z-granatometa-video.htmlРакурс
Російський загарбник у селі Кринки на Лівобережжі Херсонщини загинув внаслідок здійсненого ним невмілого пострілу з гранатомета.
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Відповідне відео сьогодні, 16 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
На цих кадрах не буде ні скидів з дрону, ні FPV-камікадзе. Цей російський військовослужбовець зекономив їх для Збройних сил, «вміло» скориставшись власним гранатометом, — зазначив Бутусов.
Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.
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