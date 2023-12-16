Загибель рашиста, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n190410-na-hersonschyni-rashyst-zagynuv-vnaslidok-nevmilogo-postrilu-z-granatometa-video.html

Ракурс

Російський загарбник у селі Кринки на Лівобережжі Херсонщини загинув внаслідок здійсненого ним невмілого пострілу з гранатомета.

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Відповідне відео сьогодні, 16 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

На цих кадрах не буде ні скидів з дрону, ні FPV-камікадзе. Цей російський військовослужбовець зекономив їх для Збройних сил, «вміло» скориставшись власним гранатометом, — зазначив Бутусов.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.