Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Загибель рашиста, скріншот відео

На Херсонщині рашист загинув внаслідок невмілого пострілу з гранатомета (ВІДЕО)

16 гру 2023, 16:28
999

Російський загарбник у селі Кринки на Лівобережжі Херсонщини загинув внаслідок здійсненого ним невмілого пострілу з гранатомета.


.

Відповідне відео сьогодні, 16 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

На цих кадрах не буде ні скидів з дрону, ні FPV-камікадзе. Цей російський військовослужбовець зекономив їх для Збройних сил, «вміло» скориставшись власним гранатометом, — зазначив Бутусов.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів