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Ракурс
Смерть рашиста, скриншот видео

На Херсонщине рашист погиб в результате неумелого выстрела из гранатомета (ВИДЕО)

16 дек 2023, 16:28
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Російський загарбник у селі Кринки на Лівобережжі Херсонщини загинув внаслідок здійсненого ним невмілого пострілу з гранатомета.


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Відповідне відео сьогодні, 16 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

На цих кадрах не буде ні скидів з дрону, ні FPV-камікадзе. Цей російський військовослужбовець зекономив їх для Збройних сил, «вміло» скориставшись власним гранатометом, — зазначив Бутусов.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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