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Ракурс
Большое количество домов в Мариуполе до сих пор не подключено к отоплению, фото: WineStreet

В оккупированном Мариуполе до сих пор не подключили дома к отоплению — ЦНС

16 дек 2023, 15:54
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Окупанти продовжують нищити Маріуполь, який торік був майже вщент зруйнований російськими військами.


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Про це сьогодні, 16 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, в місті через два роки початку окупації досі значна кількість вцілілих будинків не підключена до системи опалення. Відтак люди там приречені на холод, а їх помешкання поступово руйнується, — зазначають у ЦНС.

Крім того, за інформацією ЦНС, у місті спостерігається катастрофа вивезенням сміття, адже комунальну техніку окупанти розграбували, а «подарунків» від шефів недостатньо, оскільки такі «передачі техніки» мають пропагандистську мету.

Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців, які лишись в героїчному місті, й надалі інформувати нас про позиції ворога та прискорити момент звільнення та відновлення міста Марії, — додають у ЦНС.

Источник: Ракурс


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