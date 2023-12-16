Закарпатский депутат-подрывник пришел в себя — его допрашивает полиция

Во время инцидента в сельсовете в Закарпатье 15 декабря, скриншот видео

https://racurs.ua/n190408-zakarpatskiy-deputat-podryvnik-prishel-v-sebya-ego-doprashivaet-policiya.html

Ракурс

Депутат Керецьківської сільської ради Закарпатської області Сергій Батрин, який вчора, 15 грудня, підірвав гранати на засіданні сільради, прийшов до тями у лікарні. Його допитує поліція.

.

Про це сьогодні, 16 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.