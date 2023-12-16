Закарпатский депутат-подрывник пришел в себя — его допрашивает полиция

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Депутат Керецьківської сільської ради Закарпатської області Сергій Батрин, який вчора, 15 грудня, підірвав гранати на засіданні сільради, прийшов до тями у лікарні. Його допитує поліція.
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Про це сьогодні, 16 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.
Наскільки мене стало відомо із джерел, Сергій Батрин попри численні поранення та важкий стан вже прийшов до свідомості в Свалявській лікарні, — зазначив журналіст. — Наразі із ним проводять слідчі дії правоохоронці, а його палату від самосуду родичів поранених в сільраді села Керецьки охороняє поліція.
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