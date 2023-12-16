Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во время инцидента в сельсовете в Закарпатье 15 декабря, скриншот видео

Закарпатский депутат-подрывник пришел в себя — его допрашивает полиция

16 дек 2023, 15:24
999

Депутат Керецьківської сільської ради Закарпатської області Сергій Батрин, який вчора, 15 грудня, підірвав гранати на засіданні сільради, прийшов до тями у лікарні. Його допитує поліція.


.

Про це сьогодні, 16 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.

Наскільки мене стало відомо із джерел, Сергій Батрин попри численні поранення та важкий стан вже прийшов до свідомості в Свалявській лікарні, — зазначив журналіст. — Наразі із ним проводять слідчі дії правоохоронці, а його палату від самосуду родичів поранених в сільраді села Керецьки охороняє поліція.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров