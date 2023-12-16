Закарпатський депутат-підривник прийшов до тями — його допитує поліція

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Під час інциденту у сільраді на Закарпатті 15 грудня, скріншот відео
Закарпатський депутат-підривник прийшов до тями — його допитує поліціяhttps://racurs.ua/ua/n190408-zakarpatskyy-deputat-pidryvnyk-pryyshov-do-tyamy-yogo-dopytuie-policiya.htmlРакурс
Депутат Керецьківської сільської ради Закарпатської області Сергій Батрин, який вчора, 15 грудня, підірвав гранати на засіданні сільради, прийшов до тями у лікарні. Його допитує поліція.
.
Про це сьогодні, 16 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.
Наскільки мене стало відомо із джерел, Сергій Батрин попри численні поранення та важкий стан вже прийшов до свідомості в Свалявській лікарні, — зазначив журналіст. — Наразі із ним проводять слідчі дії правоохоронці, а його палату від самосуду родичів поранених в сільраді села Керецьки охороняє поліція.
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...