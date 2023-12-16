Закарпатський депутат-підривник прийшов до тями — його допитує поліція

Під час інциденту у сільраді на Закарпатті 15 грудня, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n190408-zakarpatskyy-deputat-pidryvnyk-pryyshov-do-tyamy-yogo-dopytuie-policiya.html

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Депутат Керецьківської сільської ради Закарпатської області Сергій Батрин, який вчора, 15 грудня, підірвав гранати на засіданні сільради, прийшов до тями у лікарні. Його допитує поліція.

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Про це сьогодні, 16 грудня, у своєму Telegram-каналі повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола.