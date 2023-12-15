Після вибуху в сільраді Закарпаття. Фото: «Закарпаття 24»

https://racurs.ua/ua/n190382-vybuh-u-silradi-na-zakarpatti-stav-vidomyy-stan-postrajdalyh.html

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Депутат Керецьківської сільської ради на Закарпатті Сергій Батрин, який кинув гранати у людей у приміщення сільради, перебуває у реанімації.

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П’ятеро постраждалих, який доставили у важкому стані, зараз оперують й інформації про їхній стан немає. Усі, хто потребував хірургічного втручання, вже прооперовані. Про це 15 грудня у Facebook повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита, який відвідав поранених у Свалявській районній лікарні.

Очільник області заявив, що більшість поранених зазнали поранень середнього ступеня тяжкості, їхньому життю зараз нічого не загрожує. Постраждалі необхідну медичну допомогу і перебувають під постійним наглядом лікарів. Медзаклад забезпечений усім необхідним для надання фахової допомоги.

За словами Микити, врятувати життя людей вдалося, оскільки «швидка» менш ніж за 50 хвилин із моменту повідомлення про вибух доставила поранених до лікарні сусіднього району.

Закарпатська обласна прокуратура повідомила, що 26 потерпілих госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості, з них семеро — у важкому стані.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що 15 грудня близько 12.00 на сесії сільської ради обговорювалося питання прийняття бюджету на 2024 рік. Під час засідання до зали увійшов один із депутатів та підірвав три бойові гранати.

Нагадаємо, закарпатські ЗМІ повідомляли, що підрив гранат у будівлі сільради на Закарпатті міг статися через «розпил» місцевого бюджету. Депутат Сергій Батрин до сьогоднішнього інциденту, ймовірно, був обурений деякими бюджетними питаннями, бо раніше вимагав, щоб було озвучено звіт щодо бюджету на 2023 рік, а потім вже ухвалювався фінансовий документ на 2024-й. Також він сварився з іншими депутатами через виділення надбавок та премій сільському голові.