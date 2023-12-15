Литва відремонтувала для ЗСУ перші танки Leopard. Фото: Міноборони Литви

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Литва відремонтувала для України перші пошкоджені в бою танки Leopard 2.

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Роботу відремонтованих танків литовці продемонстрували на полігоні в Гайжюнай Збройних сил Литви. Незабаром ця бронетехніка знову опиниться на арені бойових дій в Україні. Про це Міністерство оборони Литви 15 грудня повідомило в соціальній мережі X.

Литва послідовно підтримує боротьбу України за незалежність і не тільки спрямовує військову підтримку, а й допомагає ремонтувати танки Leopard, які вкрай необхідні на полі бою, — заявив литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас.

В оборонному відомстві не розкрили деталей того, скільки «Леопардів» відремонтували на території Литви. Відновлення пошкодженої української техніки займається компанія Little Defense Services, яку в 2022 році створили німецькі компанії Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann. Ремонтувати «Леопарди» компанія розпочала у жовтні.

Нагадаємо, у липні у Польщі запрацював Центр з ремонту та технічного обслуговування танків Leopard. Підприємство оборонного призначення відкрили в місті Ґлівіце, на ньому ремонтують та роблять технічне обслуговування танкам, які були пошкоджені в ході бойових дій в Україні.