Зараз тривають важкі бої за контроль над Мар’їнкою. Фото:

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Захопити Мар’їнку на Донбасі прагнуть російські загарбники.

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Зараз тривають важкі бої за контроль над цим зруйнованим містом та прилеглими до нього районами. Країна-агресор, ймовірно, ще більше скоротила невеликі ділянки території, що контролюється Україною, що залишилися в межах міста. Про це 15 грудня повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії.

Зазначається, що контроль над цим населеним пунктом необхідний росіянам, щоб почати просування на захід у бік Курахового. Тому росіяни прагнуть забезпечити безпеку просування автомагістралями Т0510 та Н15.

Однак британська розвідка вважає, що прорив ворога на цьому напрямку вкрай малоймовірний.

Попри поступові успіхи, великий та операційно значущий прорив росії в цьому секторі залишається вкрай малоймовірним, — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, в Міноборони Великої Британії зазначали, що ЗСУ та інші українські підрозділи часто оснащені приладами нічного бачення, які передали союзники. Завдяки цьому українські військові мають перевагу над російською армією в нічний час доби.