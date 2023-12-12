Британська розвідка вказала перевагу ЗСУ над окупантами в нічний час

Розвідка вказала перевагу ЗСУ над окупантами в нічний час. Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n190266-brytanska-rozvidka-vkazala-perevagu-zsu-nad-okupantamy-v-nichnyy-chas.html

Ракурс

Українські Сили оборони мають перевагу над російською армією в нічний час доби.

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Ймовірно, російські сили продовжують стикатися з труднощами під час ведення бойових дій вночі. Численні повідомлення від загарбників підкреслювали цю тенденцію з початку війни, особливо наприкінці листопада 2023-го року. Про це 12 грудня Міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

Один із загарбників у соціальній мережі нестачу приладів нічного бачення і камер, здатних працювати в умовах низької освітленості для безпілотних літальних апаратів. Окупант стверджував, що перебуває на окупованій частині Херсонської області.

Британська розвідка стверджує, що прилади нічного бачення часто згадуються у списках пріоритетного обладнання, щодо якого російські підрозділи звертаються із запитами до своїх родин і симпатиків.

При цьому в Міноборони Великої Британії зазначають, що ЗСУ та інші українські підрозділи часто оснащені приладами нічого бачення, які передали союзники. Один із російських солдатів стверджував, що українські сили «рухаються переважно вночі».

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що російська авіація зіштовхнулася з серйозною проблемою біля острова Зміїний в Чорному морі, бо уразлива перед українською протиповітряною обороною.